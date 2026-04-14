Négociation The New York Times Company - NYT CFD

À propos de New York Times Co

The New York Times Company est une organisation médiatique mondiale qui comprend des journaux, des produits numériques et imprimés et des entreprises connexes. Il se concentre sur la création, la collecte et la distribution de nouvelles et d'informations qui aident le public à comprendre et à interagir avec le monde. Le produit d'information de la Société, The New York Times (The Times), est disponible sur des applications mobiles, sur son site Web (NYTimes.com) et sous forme de journal imprimé, et avec des contenus associés tels que des podcasts. Les produits spécifiques aux centres d'intérêt de la Société comprennent les Jeux, la Cuisine et Audm (service audio de lecture à haute voix), qui sont disponibles sur des applications mobiles et des sites Web ; Wirecutter, un produit de révision et de recommandation en ligne ; et L'Athlétisme. Ses activités connexes comprennent les opérations de licence ; opérations d'impression commerciale; entreprise d'événements en direct ; et d'autres produits et services sous la marque The Times. L'édition imprimée du Times est publiée sept jours sur sept aux États-Unis.