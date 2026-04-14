Négociation The Kroger Co. - KR CFD
À propos de Kroger Co
La Kroger Co. (Kroger) fabrique et transforme des aliments destinés à la vente dans ses supermarchés. La Société exploite des supermarchés, des magasins à rayons multiples, des bijouteries et des dépanneurs à travers les États-Unis. Au 3 février 2018, elle exploitait environ 3900 supermarchés, dépanneurs, bijouteries fines, entrepôts de distribution et usines de production alimentaire détenus ou loués par l'intermédiaire de divisions, de filiales ou de sociétés affiliées. Ces installations sont situées partout aux États-Unis. Au 3 février 2018, Kroger exploitait, directement ou par l'intermédiaire de ses filiales, 2782 supermarchés sous différentes enseignes locales, dont 2268 avaient des pharmacies et 1489 des centres de carburant. Depuis le 3 février 2018, la Société proposait ClickList et Harris Teeter ExpressLane, personnalisés, commandés en ligne, à retirer au magasin de 1056 de ses supermarchés. P$$T, Check This Out et Heritage Farm sont les trois marques. Ses autres marques incluent Simple Truth et Simple Truth Organic.
- IndustrieFood Distribution / Convenience Stores
- Adresse1014 Vine St, CINCINNATI, OH, United States (USA)
- Employés420000
- CEOWilliam McMullen