Négociation The Kansai Electric Power Company, Incorporated - 9503 CFD
À propos de The Kansai Electric Power Company, Incorporated
La Kansai Electric Power Company, Incorporated est une société japonaise principalement engagée dans la fourniture globale d'énergie et d'électricité, dans l'information et la communication et dans l'immobilier. La société opère dans trois secteurs d'activité. Le secteur de l'énergie électrique est principalement engagé dans la fourniture d'énergie électrique. Le segment Gaz et autres énergies est principalement engagé dans la fourniture de solutions énergétiques telles que le gaz et les services publics. Le secteur de l'information et de la communication est principalement engagé dans la fourniture de services complets d'information et de communication. La société est également engagée dans la fourniture de services liés à l'immobilier et de services liés à la vie.