Négociation The Gap, Inc. - GPS CFD

À propos de Gap Inc

The Gap, Inc. est une entreprise de vente au détail de vêtements. La Société propose des vêtements, des accessoires et des produits de soins personnels pour hommes, femmes et enfants sous les marques Old Navy, Gap, Banana Republic, Athleta, Intermix, Janie et Jack et Hill City. Ses produits sont disponibles en ligne pour les clients via les sites Web appartenant à la Société et par le biais de tiers qui fournissent des services de logistique et de traitement des commandes. Les services omnicanaux de la Société, y compris la commande en magasin, la réservation en magasin, la recherche en magasin et la livraison en magasin, qui sont adaptés à l'ensemble de son portefeuille de marques. La Société vend également des produits conçus et fabriqués par des tiers de marque, en particulier dans ses marques Intermix. Elle possède des magasins corporatifs aux États-Unis, au Canada, au Royaume-Uni, en France, en Irlande, au Japon, en Italie, en Chine, à Hong Kong, à Taiwan et au Mexique. Elle exploite des magasins Gap, Banana Republic et Old Navy dans toute l'Asie, l'Australie, l'Europe, l'Amérique latine, le Moyen-Orient et l'Afrique.