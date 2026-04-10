Négociation Thales - HO CFD
À propos de Thales SA
Thales SA est une société Française de technologie. Elle propose une large gamme de solutions réparties en trois segments : Aéronautique, Transport et Défense et Sécurité. Le secteur d’aérospatial fournit des équipements électroniques embarqués conçus pour accroître la sécurité et la fiabilité des vols, des simulateurs d'avions civils et militaires, une connectivité embarquée et des divertissements en vol, des équipements et fonctions embarqués pour le pilotage, la navigation et le contrôle des aéronefs, ainsi que des équipements, des charges utiles, des satellites, des systèmes, des systèmes et des services Pour le secteur spatial. Transport propose des solutions de signalisation ferroviaire, de télécommunications, de supervision et de billetterie. Le secteur de défense et Sécurité propose des produits de radiocommunication, des systèmes de réseau et d'infrastructure, des systèmes de protection, des systèmes d'information critiques et la cybersécurité. Elle fonctionne à l'échelle mondiale.
- IndustrieSatellite Design & Manufacture
- AdresseTour Carpe Diem 31 place des Corolles, COURBEVOIE, France (FRA)
- Employés80995
- CEOPatrice Caine