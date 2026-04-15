Négociation Textron - TXT CFD
À propos de Textron
Textron Inc. est une société multisectorielle principalement engagée dans les secteurs de l'aviation, de la défense, de l'industrie et de la finance afin de fournir à ses clients des produits et des services dans le monde entier. La société opère à travers cinq segments : Textron Aviation, Bell, Textron Systems, Industrial et Finance. Le segment Textron Aviation fabrique, vend et entretient les avions Beechcraft et Cessna, ainsi que les jets d'affaires de la marque Hawker. Le segment Bell fournit des hélicoptères militaires et commerciaux, des avions à rotors basculants, ainsi que des pièces de rechange et des services connexes dans le monde entier. Le segment Textron Systems est un fournisseur des marchés de la défense, de l'aérospatiale et de l'aviation générale. Le segment Industrial conçoit et fabrique une gamme de produits au sein des lignes de produits Fuel Systems and Functional Components et Specialized Vehicles. Le segment Finance est une entreprise de financement commercial qui se compose de Textron Financial Corporation (TFC) et de ses filiales.