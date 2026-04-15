Négociation Texas Pacific Land Corp - TPL CFD

À propos de Texas Pacific Land Trust

Texas Pacific Land Corp est engagée dans la gestion des terres, y compris les redevances, pour le bénéfice de ses propriétaires. Les secteurs d'activité de la société sont la gestion des terres et des ressources, et les services et opérations liés à l'eau. La société exerce ses activités en tant que propriétaire foncier dans l'État du Texas avec environ 880 000 acres de terres dans l'ouest du Texas. Le secteur de la gestion des terres et des ressources se concentre sur la gestion des redevances pétrolières et gazières de TPL et des acres de surface situés dans plus de 19 comtés différents. Ses sources de revenus consistent principalement en des redevances pétrolières et gazières, des baux commerciaux, des ventes de terrains, des servitudes et des ventes de matériaux. Ses services et opérations liés à l'eau offrent diverses solutions, telles que l'approvisionnement en eau, le développement d'infrastructures, le suivi de l'eau, l'analyse, les tests de puits, la collecte, le traitement et le recyclage de l'eau produite et les services d'élimination de l'eau produite.