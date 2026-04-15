Négociation Texas Instruments Incorporated - TXN CFD
À propos de Texas Instruments Incorporated
Texas Instruments Incorporated conçoit, fabrique et vend des semi-conducteurs aux concepteurs et fabricants d'électronique du monde entier. La Société opère à travers deux segments : Traitement analogique et embarqué. Les gammes de produits du segment analogique de la société comprennent la chaîne d'alimentation et de signal. L'alimentation comprend des produits qui aident les clients à gérer l'alimentation des systèmes électroniques. Signal Chain comprend des produits qui détectent, conditionnent et mesurent les signaux pour permettre le transfert ou la conversion d'informations en vue d'un traitement et d'un contrôle ultérieurs. Le segment du traitement embarqué comprend les microcontrôleurs, les processeurs de signaux numériques (DSP) et les processeurs d'applications. Les microcontrôleurs sont des systèmes autonomes avec un cœur de processeur, une mémoire et des périphériques conçus pour contrôler un ensemble de tâches spécifiques pour les équipements électroniques. Les DSP effectuent des calculs mathématiques pour traiter ou améliorer les données numériques. Les processeurs d'applications sont conçus pour des activités informatiques spécifiques.
- IndustrieSemiconductors
- Adresse12500 T I Blvd, DALLAS, TX, United States (USA)
- Employés31000
- CEORichard Templeton