Négociation Teradata - TDC CFD
À propos de Teradata
Teradata Corporation (Teradata) s'attache à fournir une plateforme de données multi-cloud connectée pour l'analyse d'entreprise. La plateforme Teradata Vantage de la société permet aux clients d'intégrer et de simplifier leur écosystème de données et d'analyse, de rationaliser l'accès et la gestion des données, et d'utiliser l'analyse pour tirer une valeur commerciale de divers types de données. La plateforme Teradata Vantage est conçue et construite pour fonctionner dans des environnements sur site, en nuage privé et en nuage public. Les secteurs géographiques de la société comprennent la région Amériques (Amérique du Nord et Amérique latine), la région EMEA (Europe, Moyen-Orient et Afrique) et la région APJ (Asie-Pacifique et Japon). La plateforme de la Société offre une intégration complète des ensembles de données, des outils, des langages analytiques et des fonctions, y compris les technologies commerciales et open-source. La société est au service de diverses industries : automobile, énergie et ressources naturelles, services financiers, gouvernement, santé, fabrication, commerce de détail et télécommunications.