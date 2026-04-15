Négociation Tenet Healthcare - THC CFD
À propos de Tenet Healthcare
Tenet Healthcare Corporation est une société de services de santé diversifiée. Par l'intermédiaire de ses filiales, de ses partenariats et de ses coentreprises, dont USPI Holding Company, Inc. (USPI), elle exploite environ 60 hôpitaux et 535 autres établissements de soins de santé, notamment des hôpitaux chirurgicaux, des centres de chirurgie ambulatoire, des centres d'imagerie, des services d'urgence hors campus et des micro-hôpitaux. La société exerce ses activités dans trois secteurs : Opérations hospitalières, Soins ambulatoires et Conifer. Le secteur des opérations hospitalières comprend les hôpitaux de soins aigus et spécialisés, les centres d'imagerie, les installations auxiliaires de soins ambulatoires, les micro-hôpitaux et les cabinets médicaux. Le segment des soins ambulatoires comprend les ASC et les hôpitaux chirurgicaux de l'USPI. Son segment Conifer fournit des services de gestion du cycle des revenus et de soins basés sur la valeur aux hôpitaux, aux systèmes de santé, aux cabinets médicaux, aux employeurs et à d'autres clients. Ses filiales comprennent Conifer Holdings, Inc. et DigitalMed, Inc. entre autres.