Négociation Telos Corporation - TLS CFD
À propos de Telos Corp
Telos Corporation est une société de technologie de l'information (TI) qui protège les organisations soucieuses de la sécurité avec des solutions et des services pour l'assurance de la sécurité continue des individus, des systèmes et des informations. Les solutions de la Société comprennent des solutions de cybersécurité, de sécurité cloud et de sécurité d'entreprise. Ses solutions de cybersécurité sont destinées à la gestion des risques informatiques et à la sécurité des informations. La sécurité du cloud protège les actifs basés sur le cloud et permet la conformité avec les normes de sécurité du secteur et du gouvernement. Les solutions de sécurité d'entreprise prennent en charge les objectifs tactiques et stratégiques. La Société fournit le logiciel Xacta et la solution Telos Ghost. La Société protège les actifs qui incluent les systèmes opérationnels et tactiques critiques de ses clients afin qu'ils puissent mener des missions mondiales. La Société est au service des agences militaires, de renseignement et civiles du gouvernement fédéral, des pays alliés et des organisations commerciales du monde entier.
- IndustrieSecurity Software
- Adresse19886 Ashburn Rd, ASHBURN, VA, United States (USA)
- Employés849
- CEOJohn Wood