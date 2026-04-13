Négociation Technipfmc - FTI CFD
À propos de TechnipFMC PLC
TechnipFMC Plc est une entreprise mondiale de services énergétiques. La Société dispose d'un portefeuille de solutions pour la production et la transformation d'hydrocarbures. Ces solutions vont des produits et services discrets aux solutions entièrement intégrées basées sur les technologies. La Société exerce ses activités dans trois secteurs d’activité : Subsea, Onshore / Offshore et Surface Technologies. Les segments s'appuient sur les zones de croissance énergétique du gaz naturel liquéfié (GNL) et des développements en eau profonde. Le segment Subsea fournit la conception intégrée, l'ingénierie, l'approvisionnement, la fabrication, la fabrication et l'installation, et la durée de vie des services sur le terrain pour les systèmes sous-marins, l'infrastructure de terrain sous-marine et les systèmes de tuyaux sous-marins utilisés dans la production et le transport de pétrole et de gaz. Le segment Onshore / Offshore offre à ses clients une gamme complète de services de conception et de développement de projets couvrant l'ensemble de la chaîne de valeur en aval, y compris le conseil technique, la sélection de concept et le test d'acceptation finale.
- IndustrieOil Related Services and Equipment (NEC)
- AdresseHadrian House, Wincomblee Road, LONDON, United Kingdom (GBR)
- Employés20610
- CEODouglas Pferdehirt