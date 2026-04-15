Négociation Target Corp - TGT CFD
À propos de Target Corporation
Target Corporation (Target) est un détaillant de marchandises générales vendant des produits par l'intermédiaire de ses magasins et de ses canaux numériques. La société vend un assortiment de marchandises générales et de nourriture. La catégorie de produits de la société comprend les vêtements et accessoires, la beauté et les articles ménagers essentiels, la nourriture et les boissons, les produits de base, l'ameublement et la décoration. Ses magasins de marchandises diverses proposent un assortiment d'aliments édité, notamment des denrées périssables, des produits d'épicerie sèche, des produits laitiers et des produits surgelés. La Société possède des magasins d'environ 170 000 pieds carrés offrant une gamme complète de produits alimentaires comparables aux supermarchés traditionnels. Ses magasins de petit format ont plus de 50 000 pieds carrés qui offrent des marchandises générales et des assortiments alimentaires. Ses marques incluent Art Class, Smartly, Auden, JoyLab, Smith & Hawken, Ava & Viv, Kindfull, Sonia Kashuk, Casaluna, Market Pantry, Threshold, Cat & Jack, Mondo Llama, Universal Thread, Cloud Island, More Than Magic, jusqu'à et plus, Colsie, Opalhouse, Wild Fable et Open Story, Wondershop.
- IndustrieRetail – Discount Stores
- Adresse1000 Nicollet Mall, MINNEAPOLIS, MN, United States (USA)
- Employés450000
- CEOBrian Cornell