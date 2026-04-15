Négociation Tal Education Grp Adr Rep 2 Cl A - TAL CFD
À propos de TAL Education Group (ADR)
TAL Education Group (TAL) est une société holding pour un groupe de sociétés engagées dans la fourniture de programmes de tutorat après l'école pour les élèves des écoles primaires et secondaires de la République populaire de Chine. TAL est un fournisseur de services de tutorat parascolaire K-12 en République populaire de Chine. La société offre des services de tutorat aux étudiants de la maternelle à la 12e année couvrant des matières académiques de base, notamment les mathématiques, l'anglais, le chinois, la physique, la chimie et la biologie. TAL propose ses services de tutorat à travers de petites classes, des services premium personnalisés (tutorat individuel) et des offres de cours en ligne. Son réseau comprend 109 centres d'apprentissage et 87 centres de services à Pékin, Shanghai, Shenzhen, Guangzhou, Tianjin et Wuhan, ainsi que sa plateforme en ligne. La plate-forme en ligne de TAL, www.eduu.com, héberge la communauté éducative en ligne active de la Chine pour ses élèves existants et leurs parents et est un portail éducatif sur Internet en Chine.
- IndustriePersonal Services
- Adresse12/F, Danling SOHO,, BEIJING, BEJ, China (CHN)
- Employés70914
- CEOYunfeng Bai