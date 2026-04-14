Négociation Takeda Pharmaceutical Company Limited - 4502 CFD
À propos de Takeda Pharmaceutical Co Ltd
Takeda Pharmaceutical Company Limited est une société basée au Japon principalement active dans le secteur pharmaceutique. La Société est engagée dans la recherche, le développement, la fabrication et la vente de produits pharmaceutiques, de produits médicaux généraux, de quasi-médicaments et de produits de santé au Japon et à l'étranger. Les fonctions de recherche et développement de la Société sont concentrées dans quatre domaines de l'oncologie (cancer), des maladies du système digestif, des maladies rares et de la neurologie (maladies neuropsychiatriques), ainsi que dans deux business units de produits de fractionnement du plasma et de vaccins. La Société est engagée dans l'amélioration des pipelines dans des centres de recherche et développement situés principalement au Japon et aux États-Unis.
- IndustriePharmaceuticals (NEC)
- Adresse4F, 2-1-1, Nihombashihon-cho, CHUO-KU, TKY, Japan (JPN)
- Employés47099
- CEOMasahiro Sakane