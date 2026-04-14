Négociation Takashimaya Company, Limited - 8233 CFD
À propos de Takashimaya Company, Limited
Takashimaya Company, Limited est une société basée au Japon qui exerce principalement ses activités dans le domaine des grands magasins. La société opère dans quatre secteurs d'activité. Le secteur des grands magasins est engagé dans la fourniture de biens et l'exploitation de coupons de marchandises. Le secteur immobilier gère ses propriétés et exploite des centres commerciaux. Le secteur financier s'occupe de l'émission de cartes de crédit et de la fourniture de services financiers aux sociétés du groupe. Le secteur de la construction et de la décoration est engagé dans l'activité de construction intérieure. La société est également engagée dans la vente par correspondance et d'autres activités.