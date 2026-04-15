Négociation Sysco - SYY CFD

À propos de SYSCO Corporation

Sysco Corporation (Sysco) est un distributeur de produits alimentaires et de produits connexes principalement destinés à l'industrie de la restauration ou de la restauration hors foyer. Elle est engagée dans la vente, la commercialisation et la distribution de produits alimentaires aux restaurants, aux établissements de santé et d'enseignement, aux établissements d'hébergement et à d'autres clients qui préparent des repas hors de chez eux. Ses produits comprennent également des équipements et des fournitures pour les industries de la restauration et de l'hôtellerie. Ses segments comprennent la restauration américaine, la restauration internationale, SYGMA et autres. Le segment de la restauration aux États-Unis distribue une gamme de produits alimentaires, notamment de la viande coupée sur mesure, des fruits de mer, des produits spécialisés, des importations spécialisées, FreshPoint et une variété de produits non alimentaires. Le segment International Foodservice comprend des activités dans les Amériques et en Europe, qui distribuent une gamme de produits alimentaires et une variété de produits non alimentaires. Le SYGMA est la filiale de distribution personnalisée de la Société aux États-Unis. Le secteur Autres comprend ses activités de fourniture hôtelière.