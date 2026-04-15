Négociation Synchrony Financial - SYF CFD

À propos de Synchrony Financial

Synchrony Financial est une société de services financiers aux consommateurs. La société fournit une gamme de produits de crédit par le biais de programmes qu'elle a établis avec un groupe de détaillants nationaux et régionaux, de commerçants locaux, de fabricants, de groupes d'achat, d'associations industrielles et de fournisseurs de services de santé. Les activités commerciales de la société sont gérées par trois plateformes de vente : Carte de détail, Solutions de paiement et CareCredit. Elle offre ses produits de crédit par l'intermédiaire de sa filiale, Synchrony Bank (la Banque). Par l'intermédiaire de la Banque, elle propose une gamme de produits de dépôt assurés par la Federal Deposit Insurance Corporation (FDIC), notamment des certificats de dépôt, des comptes de retraite individuels (IRA), des comptes du marché monétaire et des comptes d'épargne. La société offre trois types de produits de crédit : les cartes de crédit, les produits de crédit commercial et les prêts à tempérament à la consommation. La société propose également un produit d'annulation de dettes. Elle offre deux types de cartes de crédit : les cartes de crédit de marque privée et les Dual Cards.