Négociation Suzuki Motor Corporation - 7269 CFD
À propos de Suzuki Motor Corporation
SUZUKI MOTOR CORPORATION est une société basée au Japon dont l'activité principale est la fabrication et la vente de produits automobiles. La société opère dans trois secteurs d'activité. Le segment des véhicules à quatre roues s'occupe principalement de la fabrication et de la vente de mini-automobiles, de petites automobiles, d'automobiles générales, de véhicules de bien-être, de pièces détachées et d'accessoires automobiles, ainsi que de la fourniture de services après-vente et de services logistiques. Le segment des véhicules à deux roues s'occupe principalement de la fabrication et de la vente de motos, de buggys, de pièces détachées et d'accessoires. Le segment Marine et autres est engagé dans la fabrication et la vente de moteurs hors-bord, la vente de fauteuils roulants électriques, ainsi que la vente de maisons.