Négociation Suruga Bank Ltd. - 8358 CFD
À propos de Suruga Bank Ltd.
Suruga Bank Ltd. est une banque basée au Japon qui exerce des activités bancaires et fournit d'autres services financiers tels que le crédit-bail, les prêts et les services de garantie. La banque opère dans deux secteurs d'activité. Le secteur bancaire est engagé dans la fourniture de services de dépôt, de services de prêt et de services d'opérations de change nationales et internationales, ainsi que dans la vente au comptoir de titres, de fonds de placement et d'assurances. Le segment Autres est engagé dans la fourniture de prêts, de services de crédit-bail, de services de répartition de la main-d'œuvre, de services de garantie de crédit, de services de développement de systèmes et de services de cartes de crédit, entre autres.