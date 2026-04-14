Négociation Suncor Energy Inc. - SUca CFD
À propos de Suncor Energy Inc.
Suncor Energy Inc est une entreprise énergétique intégrée basée au Canada. La Société se concentre sur la mise en valeur du bassin de ressources pétrolières du Canada, les sables pétrolifères d'Athabasca. La Société exerce ses activités dans trois secteurs d’activité : les sables pétrolifères, l'exploration et la production (E&P), le raffinage et la commercialisation. Le secteur sables pétrolifères de la société comprend les opérations sables pétrolifères et les opérations en coentreprise de sables pétrolifères Son segment E&P est responsable des activités pétrolières et gazières en amont. Le secteur Raffinage et commercialisation de la Société est engagé dans les opérations de raffinage et d'approvisionnement et de marketing. Elle transporte et raffine du pétrole brut et commercialise des produits pétroliers et pétrochimiques principalement au Canada. Elle commercialise des produits pétroliers tiers. De plus, la Société exploite également une entreprise d'énergie renouvelable et exerce des activités de négoce d'énergie axées principalement sur la commercialisation et la négociation de pétrole brut, de gaz naturel, de sous-produits, de produits raffinés et d'électricité.
- IndustrieIntegrated Oil / Gas
- Adresse150 - 6th Avenue S.W.,, CALGARY, AB, Canada (CAN)
- Employés16922
- CEOMark Little