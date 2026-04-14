Négociation Sumitomo Realty & Development Co., Ltd. - 8830 CFD
À propos de Sumitomo Realty & Development Co., Ltd.
Sumitomo Realty & Development Co., Ltd. exerce principalement des activités liées à l'immobilier. La société opère dans cinq secteurs d'activité. Le secteur de la location immobilière est engagé dans le développement, la location et la gestion d'immeubles de bureaux et de condominiums. Ce secteur exploite également des hôtels et loue des salles d'événements et de conférences. Le secteur de la vente de biens immobiliers s'occupe du développement et de la vente de condominiums, d'immeubles, de maisons individuelles, de terrains à bâtir et d'autres propriétés. Le segment des travaux achevés est engagé dans le contrat de construction de maisons individuelles et de travaux de construction. Le segment Distribution immobilière fournit des services de courtage et d'agence commerciale pour l'achat et la vente de biens immobiliers. Le segment Autres est engagé dans l'exploitation de clubs de fitness et la restauration.