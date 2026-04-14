Négociation Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc. - 8316 CFD

À propos de Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc.

Sumitomo Mitsui Financial Group Inc, anciennement Sumitomo Mitsui Financial Group Co Ltd, est une société basée au Japon qui exerce des activités dans les domaines de la banque commerciale, du crédit-bail, des valeurs mobilières et du crédit à la consommation. La société compte cinq secteurs d'activité. Le segment de gros est engagé dans les activités bancaires, de crédit-bail et de valeurs mobilières, ainsi que dans les activités de capital-risque et de services de conseil en gestion pour les grandes entreprises nationales. Le segment Retail est engagé dans les activités bancaires, les titres, les cartes de crédit et le crédit à la consommation, ainsi que dans la gestion des pensions pour les particuliers et les petites entreprises du pays. Le segment Global est engagé dans les activités bancaires, de crédit-bail et de titres, ainsi que dans les activités liées aux swaps pour les entreprises japonaises et non japonaises à l'étranger. Le segment Marché est engagé dans les activités bancaires, les titres et autres activités liées aux marchés financiers. Le segment Gestion du siège social est engagé dans le développement de systèmes et d'autres activités.