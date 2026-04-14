Négociation Sumitomo Metal Mining Co., Ltd. - 5713 CFD
À propos de Sumitomo Metal Mining Co., Ltd.
Sumitomo Metal Mining Co., Ltd. est une société basée au Japon dont l'activité principale est le développement de ressources et la fabrication et la vente de produits métalliques non ferreux, de semi-conducteurs et de matériaux fonctionnels. La société compte trois secteurs d'activité. Le secteur des ressources est engagé dans l'exploration, le développement, la production et la vente de ressources en métaux non ferreux, ainsi que dans les activités d'étude géologique et de génie civil. Le segment Fusion et affinage est engagé dans la fusion et la vente de cuivre, de nickel, de zinc et de métaux précieux, ainsi que dans la fabrication et la vente de produits en cuivre étiré et de pièces moulées en acier spécial. Le secteur des matériaux est engagé dans la fabrication, le traitement et la vente de matériaux semi-conducteurs et de matériaux fonctionnels, ainsi que dans la fabrication et la vente de catalyseurs chimiques et d'autres produits. La société est également engagée dans l'activité immobilière, l'activité d'ingénierie, ainsi que la conception et la fabrication d'équipements.