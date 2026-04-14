Négociation Sumitomo Corporation - 8053 CFD

À propos de Sumitomo Corporation

Sumitomo Corp est une société de commerce intégré. Elle opère par le biais de six secteurs d'activité : Produits métalliques, qui comprend divers produits métalliques, tels que des produits en acier et des produits en métaux non ferreux ; Systèmes de transport et de construction, qui est engagé dans des transactions concernant des navires, des avions, des systèmes de transport, des véhicules à moteur, des équipements de construction et des composants et pièces connexes ; Infrastructure, qui est engagé dans une gamme de projets de développement d'infrastructures à l'étranger, tels que la production d'électricité, les affaires d'énergie renouvelable et autres ; Media and Digital, qui est engagé dans des opérations de télévision par câble (TV) et des activités cinématographiques, entre autres ; Life and Real Estate, qui comprend des supermarchés alimentaires, des activités liées aux soins de santé, la gestion d'installations et de fonds, des activités immobilières et autres, et Mineral Resources and Chemical, qui est engagé dans le développement et le commerce de ressources minérales et énergétiques et dans des transactions de dérivés de matières premières.