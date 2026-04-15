Négociation Stewart Information Services Corp - STC CFD

À propos de Stewart Information Services Co

Stewart Information Services Corporation est une société d'assurance titres et de services immobiliers. La société offre des produits et des services par le biais de ses activités directes, de son réseau d'agences agréées et d'autres sociétés. Elle opère à travers deux segments : l'assurance titres et les services annexes et les entreprises. Le segment des titres de propriété fournit les services nécessaires au transfert du titre de propriété dans le cadre d'une transaction immobilière et comprend des services tels que la recherche, l'examen, la clôture et l'assurance de l'état du titre de propriété. En outre, le segment des titres comprend des services d'assurance habitation et personnelle, des échanges à imposition différée et des services de plateforme numérique d'engagement des clients. Le segment des services auxiliaires et des entreprises comprend des services de gestion des évaluations, des services de notarisation et de clôture en ligne, des services d'information sur le crédit et l'immobilier, ainsi que des services de recherche et d'évaluation. Elle opère aux États-Unis et est présente en Australie, au Canada et dans d'autres pays.