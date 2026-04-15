Négociation Stanley Black And Decker - SWK CFD
À propos de Stanley Black & Decker, Inc.
Stanley Black & Decker, Inc. est un fournisseur mondial diversifié d'outils à main, d'outils électriques, de produits d'extérieur et d'accessoires connexes, de systèmes et de produits de fixation techniques, de services et d'équipements pour les applications pétrolières et gazières et d'infrastructure, et de portes automatiques. La Société opère à travers trois segments : Outils et stockage, solutions d'accès industrielles et mécaniques (MAS). Le segment Outils et stockage comprend les activités du groupe des outils électriques (PTG), des outils à main, des accessoires et du stockage (HTAS) et des équipements électriques extérieurs (extérieur). L'activité PTG comprend à la fois des produits professionnels et grand public. L'activité HTAS vend des outils à main, des accessoires pour outils électriques et des produits de stockage. L'activité de plein air vend principalement des produits de pelouse et de jardin électriques avec et sans fil. Le segment industriel comprend les activités de fixation technique et d'infrastructure. Le segment MAS vend principalement des portes automatiques à des clients commerciaux.
- IndustrieIndustrial Machinery / Equipment
- Adresse1000 Stanley Dr,, NEW BRITAIN, CT, United States (USA)
- Employés71300
- CEODonald Allan