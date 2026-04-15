Négociation Spectrum Brands Holdings - SPB CFD

À propos de Spectrum Brands Holdings

Spectrum Brands Holdings, Inc. est une société diversifiée de produits de consommation de marque et d'articles pour la maison. La société opère à travers quatre segments : Hardware & Home Improvement (HHI), Home and Personal Care (HPC), Global Pet Care (GPC), et Home and Garden (H&G). Le secteur HHI comprend les activités de quincaillerie, de sécurité et de plomberie de la société. Le secteur HPC comprend les activités de la société dans le domaine des petits appareils de cuisine et de soins personnels. Le secteur GPC comprend les activités de la société dans le domaine des soins pour animaux de compagnie. Le segment H&G comprend les activités de la société dans le domaine de la maison et du jardin, et de la lutte contre les insectes. La société fabrique, commercialise et distribue ses produits en Amérique du Nord, en Europe, au Moyen-Orient et en Afrique, en Amérique latine et dans la région Asie-Pacifique par le biais de divers canaux commerciaux, notamment des détaillants, des grossistes et des distributeurs, des fabricants d'équipements d'origine (OEM) et des entreprises de construction. Ses marques comprennent Kwikset, Weiser, Baldwin, Tell Manufacturing, EZSET, Farberware et Pfister.