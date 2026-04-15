Négociation Sotera Health Co - SHC CFD
À propos de Sotera Health Co
Sotera Health Company. est un fournisseur de services de stérilisation, de tests de laboratoire et de conseils aux industries pharmaceutiques et de dispositifs médicaux. La société opère à travers trois segments : Sterigenics, Nordion et Nelson Labs. Les services de stérilisation comprennent des produits tels que des kits et plateaux de procédure, des implants, des seringues, des cathéters, des produits de soin des plaies, des barrières de protection médicale, y compris des équipements de protection individuelle (EPI), des produits de laboratoire et des produits pharmaceutiques. Ses services de test et de conseil en laboratoire proposent des tests microbiologiques et de chimie analytique en laboratoire pour les industries des dispositifs médicaux et des produits pharmaceutiques. Ses services d'essais de dispositifs médicaux comprennent des évaluations microbiologiques, de biocompatibilité et de toxicologie, la caractérisation des matériaux, la validation de la stérilisation et l'assurance de la stérilité. Ses services de tests en laboratoire pour l'industrie pharmaceutique comprennent des évaluations de microbiologie, de biocompatibilité et de toxicologie, des évaluations des matières extractibles et lixiviables des conteneurs pharmaceutiques.