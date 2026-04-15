Négociation SOS Limited - SOS CFD
À propos de SOS Limited
Sos Ltd, anciennement China Rapid Finance Ltd, est une société holding principalement engagée dans la fourniture de données liées au marketing. La société se concentre sur quatre offres. L'activité de négoce de produits de base consiste à faciliter le négoce de produits de base tels que la résine minérale, le soja, le blé, le sésame, le soufre liquide et le latex. L'activité de marketing d'assurance est engagée dans l'utilisation de technologies d'exploration de données et d'analyse pour trouver des modèles et des données précieuses, fournissant des recommandations de points de données spécifiques aux compagnies d'assurance. L'activité d'extraction de crypto-monnaies se concentre sur l'extraction des principales crypto-monnaies telles que le bitcoin. L'activité des centres d'appels comprend le service d'assistance téléphonique 10086 et le centre d'appels pour les cartes bancaires. Le logiciel en tant que service (SaaS) fournit un accès aux entrepôts aux compagnies d'assurance, aux institutions financières et aux institutions médicales.