Négociation Sociedad Química y Minera de Chile S.A. - SQM CFD

À propos de Sociedad Química y Minera de Chile S.A.

Sociedad Quimica y Minera de Chile S.A. (SQM), est un producteur de nitrate de potassium et d'iode. La société produit des nutriments spécialisés pour les plantes, des dérivés de l'iode, du lithium et ses dérivés, du chlorure de potassium, du sulfate de potassium et certains produits chimiques industriels. Ses secteurs d'activité comprennent les nutriments pour plantes spécialisées, les produits chimiques industriels, l'iode et ses dérivés, le lithium et ses dérivés, le potassium et d'autres produits et services. Les nutriments pour plantes spécialisées sont des engrais qui permettent aux agriculteurs d'améliorer les rendements et la qualité de certaines cultures. Les produits chimiques industriels ont une série d'applications dans les processus chimiques, tels que la fabrication du verre et des nitrates industriels. L'iode et ses dérivés sont utilisés, entre autres, dans les industries des produits de contraste radiologiques et des biocides. Le lithium et ses dérivés sont utilisés dans les batteries, les graisses et les frittes pour la production de céramiques. Le chlorure de potassium est un engrais de base qui est produit et vendu par la société dans le monde entier.