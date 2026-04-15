Négociation Snap On - SNA CFD

À propos de Snap On

Snap-on Incorporated est un fabricant et un distributeur d'outils, d'équipements, de diagnostics, d'informations sur les réparations et de solutions de systèmes. Les secteurs de la société comprennent le Commercial and Industrial Group, qui sert une gamme de clients industriels et commerciaux dans le monde entier, y compris des clients dans les secteurs de l'aérospatiale, des ressources naturelles, du gouvernement, de la production d'énergie, du transport et de l'enseignement technique, par le biais de canaux directs et de distributeurs, et le Snap-on Tools Group, qui fournit des techniciens d'entretien et de réparation de véhicules par le biais de son canal de distribution mondial d'outils mobiles. Ses secteurs comprennent également le Repair Systems and Information Group, qui consiste en des activités commerciales destinées à d'autres clients professionnels de la réparation de véhicules dans le monde entier, aux propriétaires et aux gestionnaires d'ateliers de réparation indépendants et aux concessionnaires de fabricants d'équipements d'origine, par le biais de canaux directs et de distributeurs, et les Financial Services, qui consistent en des activités commerciales de ses filiales financières.