Négociation Sm Energy - SM CFD

À propos de Sm Energy

SM Energy Company est une société énergétique indépendante. La société est engagée dans l'acquisition, l'exploration, le développement et la production de pétrole, de gaz et de gaz naturel liquide (GNL) dans l'État du Texas. Ses activités sont concentrées dans le bassin du Midland et le sud du Texas. La société a des activités de forage et de complétion dans ses positions RockStar et Sweetie Peck dans le bassin de Midland et se concentre principalement sur la délimitation, le développement et l'expansion de sa position dans le bassin de Midland. Ses actifs dans le bassin du Midland comprennent environ 81 000 acres nets situés dans le bassin Permien à l'ouest du Texas et comprennent ses actifs RockStar dans les comtés de Howard et Martin, au Texas, et ses actifs Sweetie Peck dans les comtés d'Upton et Midland, au Texas. Ses actifs du sud du Texas comprennent environ 155 000 acres nets situés dans les comtés de Dimmit et Webb, au Texas. Ses activités dans le sud du Texas sont axées sur la production de la formation de schiste Eagle Ford et de la formation Austin Chalk.