Négociation SLM Corp - SLM CFD
À propos de SLM Corporation
SLM Corporation est une société holding. La société propose un processus de planification de l'enseignement supérieur en fournissant des outils, des ressources et des informations pour aider les étudiants et les familles à prendre des décisions éclairées et pour améliorer l'accès et soutenir l'achèvement de l'enseignement supérieur grâce à ses programmes de bourses et ses options de financement. Son activité principale consiste à créer et à gérer des prêts d'éducation privés. Elle fournit des prêts d'études privés pour combler l'écart entre le coût des études supérieures et le montant financé par l'aide financière, les prêts fédéraux et les ressources de l'étudiant et de sa famille. Elle offre une gamme de produits de dépôt assurés par la Federal Deposit Insurance Corporation (FDIC). Elle offre également six produits de prêt pour des programmes d'études supérieures spécifiques, notamment le Sallie Mae Law School Loan, le Sallie Mae MBA Loan, le Sallie Mae Health Professions Graduate Loan, le Sallie Mae Medical School Loan, le Sallie Mae Dental School Loan et le Sallie Mae Graduate School Loan.