Négociation SL Green Relty - SLG CFD
À propos de SL Green Relty
SL Green Realty Corp. est une société d'investissement immobilier (REIT) autogérée. La société est engagée dans l'acquisition, le développement, la propriété, la gestion et l'exploitation de biens immobiliers commerciaux et résidentiels, principalement des immeubles de bureaux, situés dans la région métropolitaine de New York. La société exerce ses activités dans deux secteurs : l'immobilier et les investissements par emprunt et par actions privilégiées. Son objectif commercial est de maximiser le rendement total pour les actionnaires, par le biais du bénéfice net attribuable aux actionnaires ordinaires et des fonds d'exploitation (FFO), et par l'appréciation de la valeur des actifs. La société détient des participations dans environ 77 immeubles totalisant 35,3 millions de pieds carrés. Cela comprend des intérêts dans 27,1 millions de pieds carrés d'immeubles de Manhattan et 7,4 millions de pieds carrés garantissant des investissements en dette et en actions privilégiées. Elle gère également deux immeubles de bureaux appartenant à des tiers et représentant environ 2,1 millions de pieds carrés.