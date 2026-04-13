Négociation Singapore Airlines Limited - C6Lsg CFD
À propos de Singapore Airlines Limited
Singapore Airlines Limited est une société basée à Singapour qui est engagée dans le transport aérien de passagers et de fret. Le segment Singapore Airlines de la société assure le transport aérien de passagers et de fret sous la marque Singapore Airlines, en mettant l'accent sur le segment des passagers à service complet desservant les marchés court et long-courriers. Son segment SilkAir assure le transport aérien de passagers sous la marque SilkAir, en mettant l'accent sur le segment des passagers à service complet desservant les marchés régionaux. Le segment Budget Aviation de la société assure le transport aérien de passagers sous la marque Scoot, en mettant l'accent sur le segment des passagers à bas prix. Le segment SIAEC de la société fournit des services de maintenance et de révision des cellules d'avion, de maintenance en ligne, de services techniques de manutention au sol et de gestion de flotte. Ce segment fabrique également des équipements de cabine d'avion, remet à neuf les cuisines d'avion, fournit des services de manutention techniques et non techniques, et répare et révise les équipements hydromécaniques des avions.