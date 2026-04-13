Négociation SIIC Environment - BHKsg CFD

À propos de SIIC Environment

SIIC Environment Holdings Ltd. est une société basée à Singapour, qui s'occupe principalement des marchés de l'eau et de l'environnement. La société opère à travers trois segments : Le traitement de l'eau et des boues, l'approvisionnement en eau et l'incinération des déchets. Le segment Traitement de l'eau et des boues comprend la construction, la gestion et l'exploitation d'infrastructures liées à l'eau et aux boues dans le cadre d'accords de concession de services, la gestion et l'exploitation d'infrastructures liées à l'eau et aux boues dans le cadre d'accords de concession sans service, et les produits financiers dans le cadre d'accords de concession de services. Le secteur de l'approvisionnement en eau comprend la construction, la gestion et l'exploitation d'infrastructures liées à l'approvisionnement en eau dans le cadre de contrats de concession de services. Le segment de l'incinération des déchets comprend la construction, la gestion et l'exploitation d'infrastructures liées à l'incinération des déchets dans le cadre de contrats de concession de services. Il comprend également des opérations telles que la conception et le conseil sur les projets et l'installation de compteurs d'eau.