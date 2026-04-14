Négociation Shimizu Corporation - 1803 CFD
À propos de Shimizu Corporation
Shimizu Corp est une société basée au Japon principalement active dans le secteur de la construction. La Société exerce ses activités dans deux segments d'activité: le segment de la Construction et le segment du Développement des Investissements. La Société est impliquée dans l'architecture, le génie civil, la construction à l'étranger, le développement immobilier, l'ingénierie, l'évaluation du cycle de vie (LCV) et les activités frontalières. La Société est également impliquée dans la vente et la location de matériaux et d'équipements de construction, ainsi que dans la construction, l'entretien et la gestion d'installations publiques.
- IndustrieConstruction & Engineering (NEC)
- Adresse2-16-1, Kyobashi, CHUO-KU, TKY, Japan (JPN)
- Employés16586
- CEOYoichi Miyamoto