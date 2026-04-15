Négociation Sherwin Williams - SHW CFD

À propos de Sherwin Williams

La société Sherwin-Williams est engagée dans le développement, la fabrication, la distribution et la vente de peintures, de revêtements et de produits connexes. Le segment Americas Group de la société vend une gamme de peintures architecturales, de revêtements et de produits connexes par l'intermédiaire de concessionnaires, de centres de rénovation, de distributeurs, de quincailleries et d'autres détaillants en Amérique latine. Le segment Consumer Brands Group fournit un portefeuille de marques et de marques privées de peintures architecturales, de teintures, de vernis, de produits industriels, de produits de finition pour le bois, de produits de préservation du bois, d'applicateurs, d'inhibiteurs de corrosion, d'aérosols, de calfeutrages et d'adhésifs à des détaillants et à des distributeurs en Amérique du Nord, ainsi qu'en Chine et en Europe. Le segment Performance Coatings Group développe et vend des revêtements industriels pour la finition du bois et des applications industrielles générales (métal et plastique), des revêtements pour la finition automobile, des revêtements protecteurs et marins, des revêtements pour bobines, des revêtements pour emballages, ainsi que des résines et des colorants à haute performance.