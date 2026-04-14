Négociation ServiceNow - NOW CFD

À propos de ServiceNow Inc

ServiceNow, Inc. est une entreprise de workflow numérique. La société aide les entreprises mondiales de tous les secteurs, universités et gouvernements à numériser leurs flux de travail. Sa plate-forme technologique, Now Platform, lui permet de connecter des systèmes, des silos, des départements et des processus avec des flux de travail numériques. Il classe les flux de travail qu'il fournit en quatre domaines principaux, tels que la technologie de l'information (IT), l'employé, le client et le créateur. Ses flux de travail informatiques donnent aux services informatiques la capacité de planifier, de créer, d'exploiter et de gérer tout le cycle de vie informatique. Ses workflows d'employés aident les clients à simplifier la manière dont leurs employés obtiennent les services dont ils ont besoin, en créant une manière familière, semblable à celle d'un consommateur, de faire le travail où qu'un employé se trouve à la maison, sur le lieu de travail ou sur le terrain. Ses flux de travail client aident les organisations à repenser l'expérience client et à accroître la fidélité des clients. Ses workflows de création permettent à ses clients de créer, tester et déployer leurs propres applications sur la Now Platform.