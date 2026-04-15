Négociation Service Corp International/US - SCI CFD
À propos de Service Corporation International
Service Corporation International est un fournisseur de produits et de services de soins de la mort, avec un réseau de lieux de services funéraires et de cimetières basée aux États-Unis. Ses segments comprennent Funeral, Cemetery et Corporate. La Société mène à la fois des opérations funéraires et des cimetières aux États-Unis et au Canada, comprenant des lieux de services funéraires, des cimetières, des lieux de combinaison de services funéraires / cimetière, des crématoires et d'autres activités connexes et la vente de biens de cimetière et de marchandises funéraires et de cimetière. La Société exploitait 1 471 lieux de services funéraires et 482 cimetières dans 44 états, huit provinces canadiennes, le district de Columbia et Porto Rico. Parmi ses marques figurent la marque Dignity Memorial, Dignity Planning, National Cremation Society, Advantage Funeral and Cremation Services, Funeraria del Angel, Making Everlasting Memories, Neptune Societ et Trident Society.
- IndustriePersonal Services
- Adresse1929 Allen Pkwy,, HOUSTON, TX, United States (USA)
- Employés17022
- CEOThomas Ryan