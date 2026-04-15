Négociation Sensient Technologies Corp - SXT CFD
À propos de Sensient Technologies Corporation
Sensient Technologies Corporation est un fabricant et distributeur mondial de colorants, d'arômes et d'autres ingrédients spécialisés. La Société opère à travers trois segments : Arômes et Extraits, Colorant et Asie-Pacifique. Les segments Arômes & Extraits et Colorants sont gérés par produit. Le segment Asie-Pacifique est géré sur une base géographique. Les produits de la Société comprennent des arômes, des exhausteurs de goût, des ingrédients, des extraits et des bionutriments ; huiles essentielles; légumes déshydratés et autres ingrédients alimentaires; colorants naturels et synthétiques pour aliments et boissons; colorants et ingrédients cosmétiques; les excipients et ingrédients pharmaceutiques et nutraceutiques, les colorants techniques, les colorants spéciaux et les colorants et pigments spéciaux. La Société fournit des systèmes de colorants naturels et synthétiques destinés à être utilisés dans les aliments, les boissons, les produits pharmaceutiques et les nutraceutiques ; les colorants et autres ingrédients pour la cosmétique, la pharmacie et la nutraceutique, et les colorants techniques pour les applications industrielles.
- IndustrieChemicals - Specialty
- Adresse777 E Wisconsin Ave Ste 1100, MILWAUKEE, WI, United States (USA)
- Employés3844
- CEOPaul Manning