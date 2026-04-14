Négociation Sensata Technologies Holding - ST CFD
À propos de Sensata Technologies Holding
Sensata Technologies Holding PLC est une entreprise de technologie industrielle qui développe, fabrique et vend des capteurs, des produits de protection électrique et d'autres produits qui sont utilisés dans des systèmes et des applications critiques. Elle fournit une plateforme cloud pour créer des applications connectées et permet la croissance de l'entreprise en utilisant l'apprentissage automatique et l'analyse. Ses segments comprennent les capteurs de performance et les solutions de détection. Le segment Performance Sensing sert les industries de l'automobile et des véhicules lourds et hors route par le développement et la fabrication de capteurs, de contacteurs haute tension et d'autres solutions et applications. Le segment Sensing Solutions est au service de l'industrie et de l'aérospatiale grâce au développement et à la fabrication d'un portefeuille de capteurs et de produits de protection électrique spécifiques à une application, utilisés sur une gamme variée de marchés industriels, notamment l'électroménager, le chauffage, la ventilation et la climatisation (CVC), les semi-conducteurs, ainsi que le marché aérospatial.