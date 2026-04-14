Négociation Sea Limited - SE CFD
À propos de Sea Ltd (ADR)
Sea Limited est une société Internet grand public. La Société exerce ses activités dans trois secteurs, à savoir le divertissement numérique, le commerce électronique, ainsi que les paiements numériques et les services financiers. Ses activités comprennent Garena, Shopee et SeaMoney. La plate-forme de Garena propose des jeux en ligne sur mobile et ordinateur personnel (PC) et développe des jeux mobiles pour le marché mondial. Il propose des sports électroniques et donne accès à d'autres contenus de divertissement et fonctionnalités sociales, tels que la diffusion en direct de gameplay, le chat utilisateur et les forums en ligne. La plate-forme de Shopee est un marché axé sur les mobiles et les réseaux sociaux. Il offre aux utilisateurs un environnement d'achat avec paiement intégré, infrastructure logistique et services de vente. SeaMoney propose divers services de paiement et des prêts aux particuliers et aux entreprises. Il s'intègre également avec des partenaires marchands tiers et couvre un ensemble de cas d'usage de consommation. Elle opère dans des endroits tels que l'Indonésie, Taïwan, le Vietnam, la Thaïlande, Singapour, la Malaisie et les Philippines, entre autres.
- IndustrieSoftware (NEC)
- Adresse1 Fusionopolis Place, #17-10 Galaxis, Singapore (SGP)
- Employés33800
- CEOLi Xiaodong