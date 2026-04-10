Négociation Schneider Electric Se - SUp CFD

À propos de Schneider Electric SE

Schneider Electric SE est une société basée en France spécialisée dans la distribution de l'électricité et dans la gestion de l'automatisation, et qui produit des composants d'installation pour la gestion de l'énergie. La Société compte cinq divisions organisées par activité : Énergie et infrastructure, qui comprend la moyenne et basse tension, les systèmes d'installation et de contrôle, les énergies renouvelables et comprend des segments de clientèle dans les secteurs des charges, de la marine, résidentiel et du pétrole et du gaz ; Industrie, qui comprend l'automatisation et le contrôle qui inclut le traitement de l'eau et l'industrie minière, des minéraux et des métaux ; Bâtiments, qui comprend l'automatisation des bâtiments et la sécurité, dont les clients sont des hôtels, des hôpitaux, des immeubles de bureau et de commerce ; centres de données et réseaux ; et Résidentiel, qui est impliquée dans les solutions pour économiser les factures d'électricité en combinant des fonctions de contrôle de l'éclairage et du chauffage. La Société fonctionne par l’intermédiaire de Luminous Power Technologies Pvt Ltd et Asco Power Technologies.