Négociation Sartorius Stedim Biotech SA - DIM CFD
À propos de Sartorius Stedim Biotech SA
SARTORIUS STEDIM BIOTECH S.A. est un fournisseur international basé en France de laboratoire et des technologies des procédés et des équipements. La société couvre les secteurs de la biotechnologie et de la mécatronique. Sartorius fournit des services qui aident les clients à mettre en œuvre des procédés complexes et critiques de qualité dans les environnements de production et de laboratoire biopharmaceutique de façon efficace. Les clients de la société sont les industries biotech, pharma et de l'alimentation, ainsi que des laboratoires et des instituts de recherche publics. Sartorius exploite ses propres installations de production en Europe, Asie et Amérique et a également des bureaux de vente et des représentants locaux dans plus de 110 pays. La société opère par le biais de ses filiales, y compris Sartorius Stedim Austria GmbH, Sartorius Stedim Plastics GmbH, BioOutsource Ltd et Wave Biotech AG, entre autres.
- IndustrieMedical Equipment / Supplies / Distribution
- AdresseBp 1051, Aubagne Cedex, AUBAGNE, France (FRA)
- Employés10409
- CEOJoachim Kreuzburg