Négociation Sanofi - ADR - SNY CFD
À propos de Sanofi SA (ADR)
SANOFI S.A., est une société de soins de santé qui se consacre à la recherche, au développement, à la fabrication et à la commercialisation de solutions thérapeutiques. La Société est active dans trois segments : Produits pharmaceutiques, vaccins humains (vaccins) et santé animale. Le secteur Pharmaceutique comprend une série de franchises commerciales, dont les Spécialités (Maladies Rares, Sclérose en Plaques et Oncologie), Diabète et Cardiovasculaire, Produits de prescription établis, santé des consommateurs et génériques, et recherche et développement, activités de production et de marketing pour toutes les activités pharmaceutiques de la Société. Le segment Vaccins est dédié aux vaccins et comprend les activités commerciales de la division vaccins de la Société Sanofi Pasteur et la recherche et le développement, activités de production et de marketing pour les opérations de vaccins de la Société. Ses produits contre les maladies rares comprennent Cerezyme, Cerdelga, Myozyme et Lumizyme, Fabrazyme et Aldurazyme. La Société s'associe avec Alnylam Pharmaceuticals.
- IndustriePharmaceuticals (NEC)
- Adresse54 rue la Boetie, PARIS, France (FRA)
- Employés95442
- CEOPaul Hudson