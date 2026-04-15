Négociation Sally Beauty Holdings, Inc. - SBH CFD
À propos de Sally Beauty Holdings, Inc.
Sally Beauty Holdings, Inc. est un détaillant et distributeur international spécialisé dans les produits de beauté professionnels, présent principalement en Amérique du Nord, en Amérique du Sud et en Europe. La société opère à travers deux secteurs d'activité : Sally Beauty Supply (SBS) et Beauty Systems Group (BSG). Le secteur SBS est une chaîne nationale et internationale de magasins de vente au détail de type "cash and carry", qui propose des produits de beauté professionnels aux professionnels des salons de coiffure et aux particuliers, principalement en Amérique du Nord, à Porto Rico et dans certaines régions d'Europe et d'Amérique du Sud. Le segment BSG comprend son activité franchisée Armstrong McCall, un distributeur de services de produits et de fournitures de beauté qui propose des produits de beauté professionnels directement aux salons et aux professionnels des salons par le biais de ses magasins réservés aux professionnels, de ses plateformes de commerce électronique et de sa propre force de vente dans des territoires partiellement géographiques des États-Unis et du Canada. Elle exploite environ 4 911 magasins gérés par la société.