Négociation Rockwell Automat - ROK CFD
À propos de Rockwell Automation
Rockwell Automation, Inc. (Rockwell Automation) est un fournisseur de solutions d'alimentation, de contrôle et d'information pour l'automatisation industrielle destinée aux fabricants. La Société opère à travers deux segments: Architecture et Logiciels et Produits de Contrôle et Solutions. Le secteur Architecture et logiciels comprend divers composants matériels, logiciels et de communication de l’architecture intégrée de contrôle et d’information de la Société, capables de contrôler les processus industriels du client et de se connecter à son entreprise de fabrication. Architecture & Logiciels possède un portefeuille de produits, y compris des plates-formes de contrôle qui effectuent de multiples disciplines de contrôle et la surveillance des applications, y compris les processus discrets, discontinus et continus, le contrôle des variateurs, le contrôle des mouvements et la sécurité des machines. Le portefeuille de Produits de Contrôle et Solutions comprend des démarreurs électromécaniques et électroniques à basse et moyenne tension, des dispositifs de signalisation, des dispositifs de terminaison et de protection, des relais et des minuteries.
- IndustrieElectrical Components & Equipment (NEC)
- Adresse1201 S 2nd St, MILWAUKEE, WI, United States (USA)
- Employés24500
- CEOBlake Moret