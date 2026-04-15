Négociation Rocket Companies, Inc. - RKT CFD
À propos de Rocket Companies, Inc.
Rocket Companies, Inc. est une société de technologie financière composée d'entreprises de services immobiliers, hypothécaires et financiers axées sur la technologie. La société propose Rocket Platform. Ses secteurs d'activité comprennent la vente directe aux consommateurs et le réseau de partenaires. Son segment Direct to Consumer consiste en un marketing de performance et un engagement direct par le biais de son application Rocket Mortgage (App). Son segment Réseau de partenaires comprend des partenariats avec des organisations de premier plan axées sur les consommateurs, des courtiers et des professionnels du crédit hypothécaire qui tirent parti de sa plate-forme et de son échelle pour fournir des solutions hypothécaires à leurs clients. Les marques de la société en matière de finances personnelles et de technologie grand public comprennent Rocket Mortgage, Rocket Homes, Amrock, Rocket Auto, Rocket Loans, Truebill, Lendesk, Edison Financial, Core Digital Media, Rocket Central et Rock Connections. Rocket Mortgage offre des solutions numériques qui utilisent la récupération automatisée de données et une technologie de souscription avancée pour fournir des solutions sur mesure au creux de la main des clients.